Stadtfeld - Es war eine dieser Szenen, die niemand im Amateursport braucht: In der 43. Minute des Verbandsliga-Gipfeltreffens zwischen dem HSV Magdeburg und Wacker Westeregeln, das die Stadtfelder mit einem Last-Minute-Tor letztlich mit 29:28 (17:15) für sich entschieden, wühlte sich Gästespieler Andy Beinhoff beherzt durch die Deckung der Hausherren, wurde per Foulspiel gestoppt und ging zu Boden. Plötzlich war es still in der zuvor brodelnden Eike-von-Repgow-Sporthalle. Denn Beinhoff stand nicht wieder auf, war für einen Moment sogar komplett weggetreten. Die Schiedsrichter Florian Ulrich und Christian Wittenberg taten das einzig Richtige und unterbrachen die Begegnung. Kurze Zeit später wurde die Nummer acht der Gäste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.