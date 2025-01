Magdeburg - Dennis Raab musste irgendwann reagieren. Louis Meyer hatte nämlich nicht seinen besten Tag erwischt, berichtete der Trainer der Drittliga-Volleyballer vom USC. Also warf er Diagonalangreifer Marc Hügerich in den Kampf um Punkte. Gleichzeitig wechselte er damit den besten Spieler der Magdeburger in diesem Auftaktspiel bei den Preußen in Berlin ein. „Marc hat die Rolle sehr, sehr gut ausgefüllt“, lobte der Coach den 22-Jährigen. „Er hat sowohl den Angriff als auch den Block stabilisiert und sich die Ehrung absolut verdient.“ Nur die Niederlage in der Bundeshauptstadt konnte auch der 1,96-Meter-Hüne nicht verhindern.

