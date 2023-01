Zwei Medaillen bei den Landesmeisterschaften gewonnen, neuen Mut gesammelt: Jens Köhler startet mit dem TTC Börde am Wochenende in die Oberliga-Rückrunde. Dabei steht vor allem der Mannschaftsleiter selbst vor einer neuen Herausforderung.

Magdeburg - Jens Köhler hat sich bei der Landesmeisterschaft in Zörbig nicht nur zwei Medaillen abgeholt, sondern auch jede Menge Selbstvertrauen getankt. „Dafür waren die Titelkämpfe wirklich sehr gut“, bestätigt der 38-Jährige und blickt dabei zugleich auf die am Sonnabend beginnende Rückrunde in der Tischtennis-Oberliga Mitte bei Aufbau Altenburg (18 Uhr), wenn Mannschaftsleiter Köhler erstmals in seiner neuen Rolle antreten wird. Denn: „Wir haben uns entschieden, die Positionen in der Mannschaft zu wechseln.“