Magdeburg - Als Nico Gummert mit Schmerzen am Boden lag, gab ihm Teamkamerad André Tiepke am Sonnabend ein Versprechen. „Wir holen das zusammen“, sagte der 27-Jährige seinem am Knie verletzten Torhüter in beruhigender Manier, mit Zuversicht in der Stimme. Tiepke sollte recht behalte. Denn durch den 2:1 (0:1)-Heimerfolg über Roter Stern Sudenburg krönte sich der FC Zukunft/MSV 90 Preussen zum Meister der Fußball-Stadtoberliga. Dabei war die Art und Weise, wie jener letzte Schritt zum Titel zustande kam, sinnbildlich für die gesamte Saison.