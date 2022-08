Jule Steuer vom SCM nimmt sich die Kadernorm vor

Magdeburg - Jule Steuer hat noch nicht fertig. Normalerweise würde sie im Monat August unter Palmen am Strand liegen oder in den Wanderstiefeln Gipfel erklimmen, in jedem Fall etwas unternehmen, das sich wie Urlaub anfühlt, aber Jule Steuer muss noch mal die vier Kilo schwere Kugel liebkosen und gut zureden, um diese dann zu einer Kadernorm zu katapultieren. Wo diese genau liegt, weiß weder die Leichtathletin vom SC Magdeburg noch ihre Trainerin Teresa Wagner so genau. Aber beide stellen sich grundsätzlich auf 17,20 Meter ein, die die 22-Jährige für ihren Statusverbleib anbieten muss.