Magdeburg. - Als Lea-Jasmin Riecke (Mitteldeutscher Sportclub) zu ihrem dritten Versuch beim Weitsprung bereitstand, konnte sie Unterstützung gut gebrauchen. Nachdem ihre ersten beiden Sprünge ungültig gewertet wurden, musste die U-20-Weltmeisterin von 2018 eine Weite ins Protokoll bringen, um nicht frühzeitig auszuscheiden. Sie tat, was Leichtathleten in dieser Situation tun: Sie klatschte, um das Publikum zum Anfeuern zu animieren. Das Problem bei den Landesmeisterschaften der Männer, Frauen, U 20 und U 18 am Sonnabend in der Leichtathletik-Halle im Schatten der Magdeburger Avnet Arena: Es gab nahezu kein Publikum.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.