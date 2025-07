Montemor/Magdeburg - MONTEMOR/MAGDEBURG/DH. Femke Rupf war im Januar aus dem hessischen Lampertheim zum SCM gekommen, um sich genau diesen Traum zu erfüllen – eine Medaille bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Und zwar an der Seite ihrer Clubgefährtin Nathalie Lange. Die beiden 16-Jährigen sind am Freitag in Montemor-o-Velho (Portugal) gemeinsam mit Ivana Schuck und Nele Reinwardt bei ihrer WM-Premiere zur Silbermedaille gerauscht. In 1:41,78 Minuten fuhren die Damen im Kajak-Vierer der Junioren über die olympischen 500 Meter auf Platz zwei. Stärker waren nur die Ungarinnen, die mit 1,29 Sekunden Vorsprung Gold gewannen. Dritter wurde mit nur vier Hundertstelsekunden Rückstand auf das deutsche Boot Serbien.

Einige Stunden zuvor hatte Junior Pepe Schröter, der ebenfalls sein WM-Debüt gab, im Kajak-Einer den Einzug in den Medaillenkampf knapp verpasst. Nach 1.000 Meter belegte der 17-Jährige im Halbfinale den vierten Platz mit nur 0,73 Sekunden Rückstand auf den dritten Rang, der zum Einzug in den Endlauf berechtigte. Der Magdeburger startet an diesem Sonnabend deshalb im B-Finale. Dann ist auch Konrad Becker (U 23) vom SCM gefordert – in der Vorschlussrunde im Canadier-Zweier mit Christos Tanousis über 500 Meter.