In Skopje steigt am Freitag das Halbfinale mit der DHB-Auswahl. Was die deutsche U 17 erwartet, erklärt Tim Thielicke vom SCM.

Skopje/Magdeburg - Pünktlich zum letzten Gruppenspiel hatte sich der dritte Magdeburger dazugesellt – nachnominiert von Bundestrainer Jochen Beppler. Mats Brigzinsky durfte also am Mittwochabend für den erkrankten Japser Anschütz auflaufen und erzielte drei Treffer beim Sieg gegen Norwegen (31:20), Tim Thielicke kam auf die gleiche Ausbeute. Nur Malte Elze ging diesmal leer aus. Am Ende bejubelte das Trio des SC Magdeburg nicht nur einen ungefährdeten Sieg, sondern auch den Einzug ins Halbfinale bei den Europäischen Jugendspielen (EYOF) in Skopje (Nordmazedonien), wo am Freitagabend ein ziemlicher Brocken wartet.