Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Von links segelte die Flanke von Antonia Schulz in den Strafraum, in der Mitte verschaffte sich Lena Magas mit einem kurzen Antritt genau den nötigen Freiraum, hielt ihren Fuß dran und traf so per Volley sehenswert zum Ausgleich für die Frauen des Magdeburger FFC im Landespokal-Halbfinale beim SSV Besiegdas. Am Ende setzte sich der Regionalligist am Ostermontag wie zuvor zu Gast bei Hertha BSC mit 3:1 durch. „Für uns sind das wunderbare Wochen“, sagt Magas mit einem Grinsen. Und die 22-jährige Angreiferin hat daran einen erheblichen Anteil.