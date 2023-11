Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Kurz vor der Abstimmung über die Verschmelzung des Magdeburger FFC in den 1. FC Magdeburg ergriff Elfie Wutke am Montagabend das Wort. „Die Zeit ist reif“, sagte die Rekordspielerin des MFFC auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Das sahen auch alle weiteren 51 anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder des Magdeburger FFC so, die den Weg ins Theater in der Grünen Zitadelle gefunden hatten. Nur Augenblicke später votierten sie einstimmig für die Eingliederung des MFFC als Frauenfußball-Abteilung des FCM – wohlwissend, dass dieses Votum das Ende für den reinen Frauenfußballclub bedeuten würde.