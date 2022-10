MSC Preussen: Knackpunkt Rot

Der MSC Preussen hat eine deutliche Niederlage in der Verbandsliga gegen Dölau kassiert. Knackpunkt im Spiel war ein Platzverweis in der 71. Minute.

Barleben - Torsten Marks hatte es nicht gehört. Er stand zu weit weg von dieser Szene, in der Arbnor Dervishaj die Hauptrolle spielte. Was Marks wusste: „Er hat sich provozieren lassen und dann für seine verbale Entgleisung die Rote Karte gesehen.“ Das war in der 71. Minute. Und es war der Knackpunkt im Verbandsliga-Spiel des MSC Preussen gegen Blau-Weiß Dölau am Sonnabend in Barleben. Mit 0:4 (0:1) verloren die Magdeburger diese Partie. MSC-Trainer Marks konstatierte: „Die Rote Karte hat uns das Genick gebrochen.“ Diese und die schon zuvor vergebenen Chancen.