MSV Börde siegt nach Leonhardt-Produktion: Robert passt, Maik trifft

Stadtfeld - Robert Leonhardt hatte den Ball knapp vor der Strafraumgrenze abgefangen, schaute einen Moment in Richtung Offensive und sah dann als erstes einen ihm sehr vertrauten Mitspieler – seinen Bruder Maik nämlich. Robert passte also mit einem langen Abschlag den Ball verwertungsgerecht auf Maik, der, nach dem Ball einmal aufgetrumpft war, unter leichter Bedrängnis volley abzog und das GutsMuths-Stadion in einen Freudentaumel versetzte. Denn mit dieser brüderlichen Co-Produktion am Sonnabend in Stadtfeld hatte der MSV Börde den 3:2 (2:0)-Siegtreffer in der Landesliga Nord gegen Schwarz-Weiß Bismark erzielt. Was auch Marcus Mähnert sehr gefreut hat. Wenngleich der Coach beim Lob leichte Abstriche machen musste: „Es war ein beherzter, aber glücklicher Erfolg.“