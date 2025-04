Mit dem vierten Heimsieg in Serie lassen die Stadtfelder den Tabellenkeller vorerst hinter sich.

Magdeburg - Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verließ Sascha Sommer am Sonnabend den Kunstrasenplatz an der Harsdorfer Straße. „Es fühlt sich sehr gut an“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten MSV Börde nach dem Heimspiel gegen den Blankenburger FV. „Das war definitiv ein Sechs-Punkte-Spiel für uns“, betonte Sommer. Und diese wichtige Partie hat seine Mannschaft am Ende mit 4:1 (2:0) für sich entschieden – und damit die gefährliche Zone im Tabellenkeller vorerst hinter sich gelassen.