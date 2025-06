In der abgelaufenen Verbandsliga-Saison haben die Neustädter einen großen Sprung nach vorne gemacht. Hohe Einsatzbereitschaft, starker Zusammenhalt und nicht zuletzt die Konstanz im Kader sollen auch zukünftig Faktoren für den Erfolg sein.

Magdeburg. - Beim Blick auf die gerade beendete Verbandsliga-Saison kann Dirk Hannemann zufrieden sein. „Unser Ziel war der fünfte Platz, Vierter sind wir geworden“, sagt der Trainer des SV Fortuna Magdeburg. Nach Rang 13 in der Vorsaison haben die Neustädter einen großen Sprung gemacht und sich in der Spitzengruppe etabliert. „Wenn man immer nach dem Besten streben möchte, findet man natürlich immer noch etwas, was besser laufen könnte“, erklärt Hannemann, „aber insgesamt, und das habe ich meinen Jungs auch gesagt, haben wir eine starke Saison gespielt.“