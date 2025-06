Für die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg stehen viele Spiele und Turniere an. Die Blau-Weißen fiebern diesen entgegen.

Auch Alexander Siemke wird in diesem Sommer wieder auf Torejagd gehen für den FCM.

Magdeburg - Viele Sportler befinden sich in der wohlverdienten Sommerpause. Andere können sich in Bälde erholen. Bei der Traditionself des 1. FC Magdeburg ist es anders. Für die Blau-Weißen beginnt in dieser Woche die Sommersaison. Bei neun Veranstaltungen werden sie begeistert gegen den Ball kicken. „Bei mir und den Spielern kribbelt es schon“, bringt Teamchef Jürgen Brennecke die Vorfreude zum Ausdruck.