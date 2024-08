Almere/Magdeburg. - Zum Start in das neue Schuljahr bekamen Sophie Julius und Frieda Wilke Glückwünsche von ihren Lehrern und Mitschülern. Diese hatten sich die Rhönrad-Turnerinnen auch redlich verdient. Schließlich verlief die WM im niederländischen Almere glänzend für das Duo vom MSV 90. Jeweils einmal Gold und einmal Bronze lautete die Bilanz. Julius triumphierte bei den Juniorinnen im Mehrkampf und belegte Rang drei im Sprung. Wilke sicherte sich den WM-Titel in der Spirale und freute sich über weiteres Edelmetall in der Geraden.

