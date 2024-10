Magdeburg/vs. - Uwe Werner, berichtete Frank Eder, „zeigte eine großartige Leistung“. Uwe Werner, das ist die Nummer vier im Quartett des 1. BCM, auf einer Position, auf der die Magdeburger in der vergangenen Saison große Schwankungen erlebten. Aber der Staßfurter Werner hat sie zum Auftakt der neuen Serie in der 2. Dreiband-Bundesliga mit Konstanz gefüllt. Und zwei Siege zum Endergebnis am ersten Doppelspieltag im heimischen Lokal an der Brenneckestraße beigetragen. Jeweils einen bei den beiden 6:2-Erfolgen gegen die BG Hamburg und den SCB Langendamm.

