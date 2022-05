Nur Christian Hoffmann trifft für die Tigers

Magdeburg - Trotz der Hygienebestimmungen im Zeichen der Corona-Pandemie haben sich am vergangenen Sonnabend 17 Zuschauer in der Halle am Siemens-Gymnasium versammelt, um auch die Floorball Tigers spielen zu sehen. Das bevorstehende Duell in der Regionalliga Ost versprach ja auch jede Menge spielerische Attraktivität, immerhin gastierte mit der zweiten Mannschaft des UHC Weißenfels der Tabellenzweite und zugleich die Bundesliga-Reserve in Magdeburg. Doch stellte Tigers-Kapitän Benjamin Ehrhardt bereits kurz nach dem Start in diese Partie fest, dass es für sein Team „ein sehr anstrengendes Spiel werden wird“. Das wurde es. Und deutlich wurde es außerdem, denn die Gastgeber mussten sich mit 3:17 (3:6, 0:5, 0:6) geschlagen geben.