Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ottersleben. - Zwölf Punkte sind es bis zum Klassenerhalt für den VfB Ottersleben. Die Mannschaft von Oliver Malchau hat noch neun Spiele Zeit, um das kleine Wunder in der Fußball-Verbandsliga zu schaffen und das rettende Ufer, das derzeit der VfB Sangerhausen besetzt (15. Platz/27 Punkte), zu erreichen. Morgen treten die Ottersleber beim Tabellenführer in Zorbau an (14 Uhr). Doch es ist nicht nur die Taktik seiner Elf, mit der sich der 38-jährige Coach derzeit beschäftigen muss. Vereine haben längst den Kontakt zu wenigstens fünf Spielern gesucht, um ihnen einen Wechsel zur neuen Serie schmackhaft zu machen. Über die sportliche Situation, aber auch über die Gefahr, dass der VfB am Saisonende auseinanderbrechen könnte, sprach die Volksstimme mit dem Trainer.