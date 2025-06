Beim zweiten Renntag der Ruder-Bundesliga fährt das Boot des RC Alt-Werder zum ersten Mal überhaupt auf das Podium. In Mülheim an der Ruhr zeigen die Elbestädter vom Zeitlauf bis zum kleinen Finale eine durchgehend starke Leistung.

So sieht Begeisterung beim Ottoachter aus.

Magdeburg - Schon kurz nach dem Zieleinlauf brachen die Emotionen aus den Ruderern des RC Alt-Werder heraus. „In dem Moment wussten wir alle, wer gewonnen hat“, erzählt Schlagmann Toni Predel. „Das war pure Ekstase. Es flog Wasser überall. Alle haben durchs Boot geschrien. Der ganze Druck ist abgefallen.“ Denn durch jenen Sieg im kleinen Finale gegen Minden fuhr der Ottoachter am Sonnabend zum ersten Mal auf das Podium in der Ruder-Bundesliga: „Wir haben uns mit Bronze einen Riesentraum erfüllt“, so Predel.