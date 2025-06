Magdeburg/Zerbst - Es war Ungewissheit, die am Montagnachmittag in der Stimme von Martin Riemann mitschwang. „Wir wissen nicht, was passiert“, sagte der Teammanager des MSV Börde angesichts der verzwickten Situation rund um die Landesliga-Relegation. In dieser sollen die Stadtfelder am bevorstehenden Wochenende gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst, den Fünftletzten der Süd-Staffel, antreten und um den Landesliga-Verbleib spielen. Doch diese Planung hatte einen Haken: Die Zerbster haben für den Zeitraum vom 19. bis 23. Juni bereits langfristig eine Reise nach Mallorca gebucht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.