Magdeburg - Der Gedanke vom Ende seiner Laufbahn schwang Philipp Glage schon immer mal wieder durch den Hinterkopf. Besonders im Sommer 2021. Damals hatte sich der Stürmer nach der Geburt seines zweiten Kindes vom Fußball-Verbandsligisten SV Fortuna verabschiedet, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Doch weggekommen vom Fußball ist Glage seitdem noch immer nicht. Nach einem zweijährigen Gastspiel beim VfB Sangerhausen stürmt er nun in der Landesklasse 2 für den BSV 79.

„Ich wollte damals eigentlich aufhören“, sagt Glage. Aber wie es der Zufall wollte, führte der Weg noch einmal zurück zu seinem Kindheitsverein nach Sangerhausen. Dort coachte sein Vater Olaf die Verbandsliga-Elf – und die war nicht gerade breit besetzt. „Ich hab ihm gesagt, dass ich dabei bin, wenn sie mich brauchen“, erzählt Philipp Glage. Und sie brauchten ihn oft. Auf 35 Einsätze kam er in den vergangenen beiden Jahren, erzielte dabei 15 Treffer.

„Dafür, dass ich kürzertreten wollte, habe ich dann doch noch ziemlich viele Partien bestritten“, erzählt Glage mit einem Lachen. Dabei trainierte er schon gar nicht mehr mit der Mannschaft, sondern hielt sich individuell fit und stand an den Spieltagen bereit. Das mannschaftliche Beisammensein hatte der 34-Jährige allerdings vermisst. Und als Vater Olaf beschloss, seinen Posten beim VfB im Sommer niederzulegen, stand auch Philipps Abschied fest. Doch an das endgültige Ende seiner Laufbahn dachte er dann keineswegs mehr.

„Unsere Kinder sind aus dem Gröbsten raus“, erzählt Glage. „Darum habe ich nun wieder etwas mehr Zeit.“ Und diese möchte der langjährige Verbandsliga-Knipser für den Fußball nutzen. „Ich liebe diesen Sport“, sagt Glage. „Ich habe es vermisst, mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz zu stehen und dieses Teamgefühl voll mitzuerleben.“

Darum stand für Glage fest: „Es sollte ein Verein werden, der auf einem ordentlichen Niveau spielt und von zu Hause aus schnell zu erreichen ist.“ Und weil er mit seiner Familie in Cracau wohnt, kamen für ihn zwei Clubs infrage: der SSV Besiegdas und der BSV 79. „Bei beiden Vereinen hatte ich im Probetraining das Gefühl, dass man sich richtig wohlfühlen kann“, erzählt Glage. Am Ende fiel die Entscheidung auf den BSV. „Ich wurde hier super aufgenommen, hatte sofort einen guten Draht zu Trainer, Mannschaft und Präsidium“, erzählt Glage. Für die Cracauer ist der Neuzugang mit seiner Erfahrung aus fast 300 Verbandsliga-Einsätzen „natürlich ein toller Transfercoup“, sagt Vorstandsmitglied Stephan Behrens. „Er ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft“, unterstreicht der 43-Jährige.

Welchen Mehrwert Glage dem Landesklassisten bieten kann, zeigte er gleich zum Auftakt: Mit einem Doppelpack führte er die Grün-Weißen zum 5:0-Heimerfolg über Absteiger SG Güsen/Parey und damit zunächst an die Tabellenspitze. Die Ziele am Wasserfall sind aber andere: „Wir wollen einen Schritt nach vorne machen, wollen uns frühzeitig dem Abstiegskampf entziehen und uns im Mittelfeld etablieren.“

Und obwohl Glage, der einst zum erweiterten Profikader des FCM gehört und in der Regionalliga debütiert hatte, in seiner Laufbahn schon so viel erlebt hat, betritt er in diesem Fall Neuland: „Ich freue mich, jetzt auch mal die Landesklasse kennenzulernen.“ Das Ende ist derzeit nicht in Sicht.