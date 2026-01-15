Der Aufsteiger hat nach einer soliden Hinserie den Klassenerhalt schon so gut wie sicher. In der Rückrunde möchte das Team sein erstes Oberliga-Jahr mit einem guten Gefühl beenden.

Hanna Loesmann (l.) ist mit 70 Toren die beste Torschützin der Post-Frauen. Zum Rückrundenstart tritt sie mit ihrem Team beim Schlusslicht MTV Wefensleben um Christin Bortfeldt an.

Stadtfeld - Die Handballerinnen des Post SV sind famos in die Oberliga gestartet. Nach sechs Spieltagen klopfte der Aufsteiger sogar an der Tabellenspitze an. Doch nur ein Sieg aus den letzten fünf Partien der Hinrunde holte das Team vorerst auf den Boden der Tatsachen zurück. In der Rückserie, die am Sonntag (16 Uhr) mit der Partie beim Schlusslicht TSV Wefensleben beginnt, geht es daher um die sportliche Entwicklung statt Tabellenpositionen.