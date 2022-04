Rico Lindner jubelt beim Post SV voraus

Der Post SV liegt auf Tuchfühlung zur Spitze in der Fußball-Landesklasse 3. Trainer Jörg Grau hat deshalb den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. Warum seine Mannschaft trotz ständiger personeller Defizite in der Hinrunde überzeugen konnte.

So schön jubelt Rico Lindner (l.) nach einem Torerfolg: Mit dem Post SV hat er den Aufstieg weiterhin im Visier.

Magdeburg - Der Post SV Magdeburg hat sich bis zur coronabedingten Zwangspause in der Fußball-Landesklasse 3 in guter Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Jörg Grau belegt nach zehn Spielen den dritten Tabellenplatz. Geht es nach dem Coach, wäre für seine Mannschaft mehr möglich gewesen. Die wechselhafte Personaldecke aus Dauerverletzten und Studenten hat es den Postlern nicht einfach gemacht. Dagegen konnten sie mit ihren gezeigten Resultaten ansteuern. Und sie haben sogar den Aufstiegsplatz noch in Reichweite.