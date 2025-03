Magdeburg. - Stephan Müller muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob er mit seinen Rolling Baskets des USC aufsteigen möchte. Er muss nicht mehr darauf warten, ob andere Vereine, die das Vorrecht hätten, auf den Sprung in die Regionalliga verzichten wollen. Und es sind viele Vereine, die am Ende der Saison in der Rollstuhlbasketball-Oberliga vor den Magdeburgern stehen werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.