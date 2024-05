Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Ecke von Matthias Deumelandt segelte in den Strafraum. Dort schraubte sich Vincent Kühn hoch und köpfte zum vermeintlichen 2:2-Ausgleich des SV Seilerwiesen ein. Doch der Treffer zählte nicht. Schiedsrichter Maximilian Presser hatte schon während der Ausführung abgepfiffen. Roter Stern Sudenburg hatte kurz zuvor gewechselt. Der Ball war noch nicht zur Ausführung freigegeben. Noch einmal brachte Deumelandt die Ecke in der 124. Minute hoch hinein, doch dieses Mal kam keiner seiner Teamkollegen heran. Sekunden danach brachen bei den Roten Sternen alle Dämme, war am Sonnabend mit dem 2:1-Erfolg nach Verlängerung der erste Stadtpokalsieg in der Vereinsgeschichte perfekt.