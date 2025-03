Magdeburg. - Laufen, springen, Schlag- oder Handbälle werfen, rudern, Kanu fahren, sich auf der Judomatte beweisen: Etwa 1.080 Mädchen und Jungen der dritten Klassen aus dem Norden des Landes haben sich zuletzt der Talentschau am Olympia-Stützpunkt in Magdeburg bei den Sachsen-Anhalt-Spielen gestellt, im zweiten Teil am ersten April-Wochenende in Halle werden es etwas weniger sein. Tobias Richter, der bereits im vierten Jahr für die Projektleitung beim Landes-Sportbund (LSB) verantwortlich zeichnet, berichtet: „Wir mussten in Magdeburg die Teilnehmerzahl sogar aufstocken.“ Fazit: Sport liegt wieder im Trend. „Die Zahlen steigen wieder, nachdem wir während der Corona-Pandemie eine Delle hatten.“ Als nur noch 600 Kinder der Einladung gefolgt waren. Als der Sportunterricht regelmäßig ausgefallen war.

