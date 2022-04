Sandrine Bartos vom SCM fährt mit volle Energie voraus!

Magdeburg - Zwischen den Feiertagen sitzt Sandrine Bartos nicht im Boot, sie hält auch kein Ruder in ihren Händen, sie bewegt sich allenfalls locker. Wie man sich in ihrer Heimat Westerhausen im Harz eben locker bewegen kann. Auf der Laufstrecke zum Beispiel. Aber irgendwohin muss sie mit ihrer Energie, die sie normalerweise ins tägliche Training im Bootshaus an den Seilerwiesen investiert. Und mit der sie bereits eine Norm für einen Start bei den Junioren-Weltmeisterschaften im kommenden Jahr erfüllt hat. Bei der letzten Überprüfung kurz vor Weihnachten absolvierte die 16-Jährige vom SCM die olympischen 2000 Meter auf dem Ergometer in 7:06 Minuten, sie blieb damit zwölf Sekunden unter der Vorgabe des Deutschen Ruderverbandes (DRV) und 0,8 Sekunden über ihrer eigenen Bestzeit. Und dabei hatte sie nicht mal einen guten Tag. „Ich war fertig an diesem Tag“, sagt sie.