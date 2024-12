Magdeburg. - Es war ein Start ins Ungewisse, als die Verantwortlichen des RC Alt Werder am 7. Mai dieses Jahres offiziell die Lizenzunterlagen für die Ruder-Bundesliga unterschrieben haben. Doch es war ein Start, der sich allemal gelohnt hat. „Es waren in diesem Jahr wirklich alle Emotionen dabei“, berichtet Sarah Cleve genannt Klebert, die Steuerfrau des Ottoachters, von der Premierensaison in der deutschen Eliteklasse des Ruderns. „Wir wussten ja nicht so genau, was uns erwartet. Insgesamt wurden unsere Hoffnungen sogar übertroffen.“ Mit Platz fünf in der Endabrechnung. Mit der Erkenntnis: „Wir können nicht nur mitfahren, wir können was erreichen.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.