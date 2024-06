Der Nascar-Fahrer fiebert seiner Premiere auf der Ovalstrecke in den Niederlanden entgegen. Patzer darf er sich dort nicht erlauben.

Schaak: Kein Platz für Fehler bei Rennen in Holland

Magdeburg - Dominique Schaak teilte seine Vorfreude auf das anstehende Rennwochenende in der Nascar EuroSeries mit der Öffentlichkeit. Im Auto sitzend, wandte sich der 33-Jährige vor der Abfahrt in die Niederlande über Instagram an seine Follower. „Für mich geht es zum ersten Mal ins Oval“, erklärt dort der Rennfahrer und ergänzt: „Das ist eine Riesen-Herausforderung. Nicht nur für mich, sondern auch für das Team.“