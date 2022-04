Schützenfest der WUM in der Dynamo-Halle

Die Wasserball-Union Magdeburg (WUM) hat ihren neunten Saisonsieg eingefahren. Gegen den Tabellenletzten der 2. Liga Ost durfte sich jeder Magdeburger in die Torschützenliste eintragen.

Lukas Schulle (am Ball) bleibt auch nach dem Sieg gegen Zehlendorf der beste Schütze der 2. Liga Ost.

Stadtfeld - Einen Sieg mit mehr als 20 Toren hat es seit Beginn der Aufzeichnungen von Klaus Knobloch noch nicht gegeben. Und der Herr über alle Statistiken bei der Wasserball-Union Magdeburg pflegt sein Archiv bereits seit zehn Jahren – und allein das der WUM. Seit dem 9. April 2022 hat er nun einen Eintrag mehr gesammelt, den er mit dem Rotstift markieren wird. Denn ein solches Resultat, wie es die Magdeburger am Sonnabend in der heimischen Dynamo-Halle erzielt haben, wird es vorläufig nicht mehr geben. So viel ist sicher.