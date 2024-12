Drei der letzten vier Bundesliga-Partien haben die A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg mit einem Tor gewonnen. Am Sonntag winkt beim HSV Hamburg die Wintermeisterschaft.

Magdeburg - „Wir sind eine Crunchtime-Mannschaft“, hatte Bennet Wiegert im Dezember 2019 einmal über seine Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg gesagt, nachdem diese drei Partien in Folge mit jeweils einem Tor gewonnen hatten. „Wir sind eine Crunchtime-Mannschaft“, könnte nun einige Jahre später auch A-Jugend-Trainer Aaron Hahn mit Fug und Recht behaupten. Immerhin haben seine Schützlinge in der Bundesliga Nord drei ihrer letzten vier Begegnungen jeweils mit dem denkbar knappsten Vorsprung gewonnen – und als Lohn winkt am Wochenende die Wintermeisterschaft.