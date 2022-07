SCM-Jugend wirft sich ins Achtelfinale

Magdeburg - Julian Bauer ist gleich in der Halle geblieben, von der Seitenlinie wechselte er allerdings ins Feld. Denn Bauer spielt für die SG Lok Schönebeck, er hat am Samstagabend mit dem Sachsen-Anhalt-Ligisten seine zweite Pflichtaufgabe mit dem 38:27-Erfolg gegen den HC Burgenland II erfüllt – und dabei zwei Treffer erzielt. Ob der 27-Jährige dann äußerlich ebenso entspannt wie in der Partie zuvor in der Vollbring-Halle agierte, ist nun nicht übermittelt. Jubeln durfte er allerdings auch nach dieser: Als Trainer der A-Jugend des SCM feierte er mit seinem Team nämlich den Einzug ins Achtelfinale der deutschen Meisterschaft.