Magdeburg. - Die Stadt Zons ist ein Stadtteil der Stadt Dormagen. Und wer sich in diese begibt, der fühlt sich zurückversetzt ins Mittelalter, als sich tapfere Krieger mit Schwert und Schild zur Wehr setzten. Zons mit seinen Bauten ist eine Attraktion für Touristen oder jene, die sich als solche nach Dormagen verlaufen haben, um vielleicht auch noch das Kammertheater oder das Phono- und Radiomuseum oder eine der vielen Kirchen zu besuchen. Julian Bauer hat all das selbst noch nicht gesehen, weil es sich zeitlich nicht angeboten hatte, mit dem TSV Bayer Dormagen über Vertrag und Visionen direkt in der 65.000-Einwohner-Stadt am Rhein zu reden, in der er spätestens am 1. Juli seine neue Wohnung beziehen wird.