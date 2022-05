SCM-Leichtathletin gewinnt zweimal Gold bei Jugendmeisterschaft

Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Sindelfingen lief es für die Leichtathleten des SC Magdeburg richtig gut. Lara Noelle Steinbrecher wiederholte ihren Doppelsieg von 2020. Aber auch die weiteren Grün-Roten überzeugten.

Sindelfingen/Magdeburg - „Zwei Zehntelsekunden auf 800 Meter umgerechnet – wie viel Zentimeter fehlten zum Deutschen U-20-Rekord für 4x200-Meter-Staffeln?“ So könnte eine mathematische Anwendungsaufgabe für die goldenen Staffelmädchen vom Meisterschaftswochenende in Sindelfingen lauten. „Die Zeit von 1:37,15 Minuten ist schon eine starke Fuhre, zudem Jahresbestleistung“, resümierte SCM-Sprinttrainer Marco Kleinsteuber nach dem letzten Wettkampf und hatte die anfängliche kleine Enttäuschung schnell abgehakt. Schließlich ist ja der bestehende U-20-Rekord in SCM-Hand oder besser gesagt, wurde vor einigen Jahren von schnellen Magdeburger Mädels gelaufen.