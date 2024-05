Johannes Liebmann fiebert in seiner ersten Saison beim SC Magdeburg der Junioren-Europameisterschaft in Vilnius entgegen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Seine erste Saison beim SCM hat bislang alles gehalten, was sie versprochen hat. Schnellere Zeiten, internationale Starts: Die Wünsche von Johannes Liebmann sind in Erfüllung gegangen. Mit dem Auftakt am Mittwoch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in der Schwimmhalle des Berliner Europa-Sportparks krault Liebmann natürlich auch um eine Medaille über seine Paradedistanzen – und das sind viele.