SCM-Ruderer Berghoff peilt zwei Deutsche Meisterschaften an

Magdeburg - Man musste schon zweimal hinschauen, um den jungen Mann zu erkennen. Wer Paul Berghoff einige Zeit nicht gesehen hatte, der wird überrascht sein bei der Begegnung mit dem 20-Jährigen. Wie am vergangenen Montag im Bootshaus in Calbe. Bei der Feier zum 30. Geburtstag des Olympia-Stützpunktes Sachsen-Anhalt hatte er sich an einen der hinteren Tische neben Lena Wölke und Elena Carius gestellt, hatte in der Geburtstagsbroschüre geblättert. Und trotzdem wirkte er aus der Ferne viel athletischer und größer als sonst. Das Geheimnis dieses Augenblicks ist allerdings ein Prozess über sechs Monate: „Ich habe seit dem vergangenen Dezember sechs Kilo abgenommen“, berichtete der U-23-Ruderer vom SC Magdeburg. Und er ergänzte lächelnd: „Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.“