Magdeburg - Womöglich ist Leon Hein wieder dabei, aber sein letztes Training hat er krankheitsbedingt vor elf Tagen absolviert. Monty Kleinsteuber, Noah Hensen und Phileas Daniel sind in jedem Fall dabei, aber nach ihrem Lehrgang beim Deutschen Handball-Bund (DHB) „sind sie hoch belastet“, erklärt Christoph Theuerkauf. Das sind die personellen Voraussetzungen vor der Partie an diesem Sonnabend in der 3. Liga Nord-Ost, die die SCM-Youngsters nach Naumburg zum HC Burgenland führt (19.30 Uhr/sportdeutschland.tv). Und für die Coach Theuerkauf frische Kräfte auf mentaler Höhe benötigt. Denn: „Es wird wohl eher ein Kampfspiel als ein Handball-Leckerbissen, den Kampf müssen und werden wir annehmen“, ist sich der 40-Jährige sicher. In dem es um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht.

