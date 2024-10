Traf in Bernburg zwölfmal für die Youngsters: Pablo Lange.

Bernburg/Magdeburg. - Bei seiner Auswertung merkte es Christoph Theuerkauf selbst. „Ich werde gerade ziemlich euphorisch“, sagte der Coach der SCM-Youngsters am Sonnabend nach dem Auswärtssieg seiner Mannschaft. Doch der 40-Jährige hatte allen Grund dazu: Seine Schützlinge hatten zuvor schließlich den SV Anhalt Bernburg in einem aufregenden Derby der 3. Liga Nord-Ost in eigener Halle mit 44:43 (21:21) niedergerungen. „Das ist gar nicht hoch genug anzurechnen“, untermauerte Theuerkauf.