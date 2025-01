SCM-Youngsters hamstern zwei Punkte in Leipzig

Magdeburg. - Am Ende war Christoph Theuerkauf einfach nur glücklich. „Wir sind im Hamstermodus, wir wollen Punkte sammeln und die ersten zwei sind im Sack“, resümierte der Coach der SCM-Youngsters am Mittwochabend nach dem 36:34-Auswärtssieg beim SC DHfK Leipzig II. Doch hat dieser auch einige Nerven gekostet: „Es ist der Wahnsinn, was da wieder passiert ist.“