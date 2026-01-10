weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Handball – 3. Liga: SCM-Youngsters müssen an drei Stellschrauben drehen

Handball – 3. Liga SCM-Youngsters müssen an drei Stellschrauben drehen

Mit Rang sieben zur Winterpause kann die junge Magdeburger Mannschaft zufrieden sein. Dennoch erkennt Trainer Christoph Theuerkauf noch einige Potenziale – vor allem in den direkten Duellen gegen die Spitzenteams der 3. Liga Nord-Ost.

Von Kevin Gehring 10.01.2026, 08:01
Ist mit 91 Toren der beste SCM-Werfer der Hinrunde: Pablo Lange.
Ist mit 91 Toren der beste SCM-Werfer der Hinrunde: Pablo Lange. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Eher unfreiwillig wurde die Winterpause der SCM-Youngsters noch um eine Woche verlängert. Am Sonntag hätte das Team von Christoph Theuerkauf mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Füchse Berlin II in die zweite Saisonhälfte der 3. Liga Nord-Ost starten sollen. Doch die Partie wurde abgesetzt, weil Spieler beider Klubs beim Junioren-Nationalteam sind, und wird stattdessen am Mittwochabend des 11. März nachgeholt. Die Youngsters müssen sich also noch ein wenig gedulden bis zum „kleinen Derby“ – und bis sie einen „Großen“ ärgern können.