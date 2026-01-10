Mit Rang sieben zur Winterpause kann die junge Magdeburger Mannschaft zufrieden sein. Dennoch erkennt Trainer Christoph Theuerkauf noch einige Potenziale – vor allem in den direkten Duellen gegen die Spitzenteams der 3. Liga Nord-Ost.

Ist mit 91 Toren der beste SCM-Werfer der Hinrunde: Pablo Lange.

Magdeburg - Eher unfreiwillig wurde die Winterpause der SCM-Youngsters noch um eine Woche verlängert. Am Sonntag hätte das Team von Christoph Theuerkauf mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Füchse Berlin II in die zweite Saisonhälfte der 3. Liga Nord-Ost starten sollen. Doch die Partie wurde abgesetzt, weil Spieler beider Klubs beim Junioren-Nationalteam sind, und wird stattdessen am Mittwochabend des 11. März nachgeholt. Die Youngsters müssen sich also noch ein wenig gedulden bis zum „kleinen Derby“ – und bis sie einen „Großen“ ärgern können.