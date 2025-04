Hohn/Magdeburg - Christoph Theuerkauf nahm die dünne Personaldecke mit Humor. „Die Gefahr eines Wechselfehlers ist sehr gering“, hatte der Coach der SCM-Youngsters vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison bei der HSG Eider Harde gesagt. Nur neun Spieler kamen am Samstagabend in Schleswig-Holstein zum Einsatz. Entsprechend war auch die 35:39-Niederlage am Ende schwierig zu bewerten. „Ich weiß nicht, ob wir insgesamt für etwas infrage gekommen wären“, sagte Theuerkauf. So viel ist sicher: „Dafür hätte in der zweiten Halbzeit mehr funktionieren müssen.“

