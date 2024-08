Magdeburg. - Wenn es bei den Handballern der SCM-Youngsters in der vergangenen Saison phasenweise mal holprig lief, wusste Trainer Christoph Theuerkauf, auf welche Jungs er sich verlassen konnte. Auf einen Niclas Steuer (ehemals Behrendt), der im Tor freie Würfe wegschnappte. Auf einen Georg Löwen, der das Team etwa mit starken Aktionen in der Abwehr pushte. Auf einen Fritz-Leon Haake, der im Angriff auch mal unvorbereitete Treffer erzielte. Oder auf einen Alexander Möller, der das Ruder in der Spielgestaltung in solchen Phasen gerne an sich gerissen hat. All jene Spieler stehen jedoch nicht mehr für den SCM auf der Platte, wenn die Youngsters am Freitagabend um 19 Uhr in der heimischen Wolfgang-Lakenmacher-Halle gegen den SC DHfK Leipzig II in die neue Drittliga-Saison starten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.