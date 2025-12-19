Zum letzten Spiel des Jahres empfangen die Grün-Roten am Sonnabend den Aufstiegsfavoriten HC Eintracht Hildesheim. Trainer Christoph Theuerkauf warnt vor individueller Klasse und einer extrem offensiven Abwehr.

Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf möchte das Jahr 2025 mit einem Sieg beenden.

Magdeburg - Eine letzte große Prüfung haben die SCM-Youngsters in der 3. Liga im Jahr 2025 noch vor sich. Am Samstagabend empfängt das Team von Christoph Theuerkauf um 19 Uhr den HC Eintracht Hildesheim in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle. „Hildesheim ist wie in den Jahren zuvor ein absoluter Aufstiegsfavorit“, unterstreicht Theuerkauf die große Klasse des Gegners. Dennoch setzen die Grün-Roten auf ihre Chance.