Beide Mannschaften starten am 21. Februar in die zweite Halbserie - bei den Mannschaft verfolgen unterschiedliche Ziele.

Vier Siege durften die Fortunen in dieser Landesliga-Saison bislang bejubeln – und sie setzten dabei durchaus Achtungszeichen.

Magdeburg - Ibsaa Anwaar hat bis zum 7. Dezember seine Künste in der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren präsentiert. Er hat neun Spiele in der Hinrunde für den SV Fortuna absolviert, er hat drei Tore erzielt. Dann durfte er erstmals in einer Herrenmannschaft der Neustädter auflaufen, beim 1:3 der dritten Vertretung gegen den SSV Besiegdas in der Stadtoberliga. Sechs Tage später feierte der 18-Jährige sein Debüt in der Fußball-Landesliga Nord – beim 0:4 von Fortuna II gegen den VfB Ottersleben. „Das freut mich natürlich, dass die Schnittstelle zwischen den A-Junioren und den zweiten Herren so super funktioniert“, erklärt sein Trainer Dennis Kreibe.