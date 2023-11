Mit 19 Punkten aus sieben Partien ist die SG Handwerk bisher die Überraschungsmannschaft in der Stadtoberliga. An diesem Sonnabend steigt das Spitzenspiel gegen den FC Zukunft/MSV 90 Preussen.

Magdeburg. - Was alleine bringt Erfahrung? Nico Thurm ist sich sicher: relativ wenig. Folglich kann der Blick auf das gehobene Durchschnittsalter bei den Stadtoberliga-Fußballern der SG Handwerk aus seiner Sicht nicht die sofortige Antwort liefern, warum es bei den Neustädtern in dieser Saison bisher so erfolgreich läuft. Mit einer Startelf, die im Schnitt regelmäßig deutlich über 30 Jahre alt ist, steht die SGH auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit dem FC Zukunft/MSV 90 Preussen vor dem Gipfeltreffen an diesem Sonnabend um 14 Uhr an der Bodestraße. Sechs von sieben Saisonspielen haben die Handwerker gewonnen. Aber nicht nur aufgrund ihrer Routine. „Nicht die Erfahrung, sondern die Reife der einzelnen Spieler ist ein Faktor“, betont Thurm.