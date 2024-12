Mit neun Siegen aus zehn Partien geht Roter Stern Sudenburg in der Stadtoberliga als heißer Titelanwärter in die Winterpause. Welche Entwicklung Coach Patrick Reich besonders lobt.

In neun von zehn Stadtoberliga-Partien gingen Nico Wildenhof (r.) und die Roten Sterne als Sieger vom Platz.

Magdeburg - Gerne hätte Patrick Reich seine Mannschaft an diesem Wochenende noch einmal aufs Feld geschickt. Vor der Weihnachtsfeier hätten die Fußballer von Roter Stern Sudenburg das erfolgreiche Jahr 2024 mit einem Heimspiel gegen Germania Olvenstedt II beenden sollen. Doch aufgrund von Personalmangel bei den Gästen wurde die Begegnung in den März verschoben. Dennoch könnten die Sudenburger, die im Sommer schon den Triumph im Stadtpokal feiern durften und wieder im Halbfinale stehen, als Tabellenführer der Stadtoberliga in die Winterpause gehen.