So geht der FC International das erste Jahr nach der Aufstiegssaison an

Magdeburg - Allmählich steigt bei Max Kirbis die Aufregung. „Ich bin gespannt, wie wir uns in der neuen Spielklasse schlagen werden“, erzählt der Trainer des FC International. Immerhin betritt er mit seinem Team wieder Neuland: Nach dem letztjährigen Einstieg in der Stadtliga geht der Integrationsclub in der neuen Saison als Aufsteiger in der Fußball-Stadtoberliga an den Start. „Das wird nochmal eine große Umstellung“, weiß Kirbis und ergänzt: „Darauf freuen wir uns.“