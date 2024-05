In einer Saison ohne Druck haben sich die Junioren des 1. FC Magdeburg dem Ballbesitz-Fußball der Profis angenommen. Am Ende erreichen sie unterschiedliche Resultate in der Regionalliga.

Magdeburg - Die Saison in der Regionalliga Nordost ist für die A- und die B-Junioren des 1. FC Magdeburg unterschiedlich gelaufen. Während der ältere Nachwuchs Platz zwei belegt, stehen die Jüngeren auf Rang zehn. In der neuen Saison werden beide Mannschaften in der neu geschaffenen Nachwuchsliga spielen. Noch stehen aber jeweils zwei Begegnungen in der aktuellen Spielklasse an. Die Volksstimme wirft einen Blick auf die Situationen der Mannschaften.