So können sich SCM-Schwimmer ein begehrtes JEM-Ticket sichern

Magdeburg. - Die Vorbereitung ist für die JEM-Trainingsgruppe von Stefan Döbler sehr gut gelaufen. Der Coach hat mit seinen SCM-Schwimmern beste Möglichkeiten in Soma Bay (Ägypten) gefunden, wenngleich dort noch nicht alles fertig für ein perfektes Trainingslager ist. An diesem Wochenende beginnt für sie aber der Ernst der Saison, die Qualifikation zur Junioren-Europameisterschaft in Samorin (Slowakei/30. Juni bis 6. Juli).